Отношения напряженные: Лукашенко считает Путина “старшим братом”

Президент Беларуси Александр Лукашенко чувствует “определенную напряженность” в отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом он сам признался в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

— Мы оба — сильные личности, извините за нескромность, — сказал он.

При этом белорусский лидер заявил, что считает Путина своим старшим братом, “и по возрасту, и по весу”.

Лукашенко отметил, что “старший брат должен младшего поддерживать”.

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Лукашенко предрек уход президента РФ

Лукашенко считает, что Путин не будет президентом в стране до 2036 года.

По его словам, нынешнему главе Кремля легче найти вариант, при котором ко власти придет человек, который продолжит его курс.

Лукашенко признался, что не устал от правления Путина за 20 лет.

Фото: Кремль