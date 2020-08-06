Відносини напружені: Лукашенко вважає Путіна “старшим братом”

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відчуває “певну напруженість” у відносинах із російським колегою Володимиром Путіним.

Про це він сам зізнався в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

– Ми обидва – сильні особистості, вибачте за нескромність, – сказав він.

Водночас білоруський лідер заявив, що вважає Путіна своїм старшим братом, “і за віком, і за вагою”.

Лукашенко зазначив, що “старший брат повинен молодшого підтримувати”.

Читайте: Вагнерівці в Білорусі: Лукашенко запросив генпрокурорів України та Росії

Лукашенко передрік відхід президента РФ

Лукашенко вважає, що Путін не буде президентом у країні до 2036 року.

За його словами, чинному главі Кремля легше знайти варіант, за якого до влади прийде людина, яка продовжить його курс.

Лукашенко зізнався, що не втомився від правління Путіна за 20 років.

Фото: Кремль