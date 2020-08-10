Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах в Беларуси

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с победой на выборах, которые состоялись 9 августа.

Путин ожидает, что Лукашенко и дальше будет интегрировать Беларусь в Евразийский экономический союз и СНГ, говорится в сообщении Кремля.

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Также российский лидер призвал Лукашенко к углублению военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам Путина, это отвечает интересам “братских народов России и Беларуси”.

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Лукашенко побеждает на выборах в Беларуси – экзит-полл

По данным государственного экзит-полла, нынешний президент Александр Лукашенко на выборах в Беларуси набрал 80,23% голосов избирателей.

Его основная соперница Светлана Тихановская финишировала с результатом в 9,90%, говорят предварительные результаты.

Источник: Кремль

Фото: Кремль