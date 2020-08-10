Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сразу же после выборов поехал в Пуховичский район Минской области для ознакомления с ходом реализации инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства.

Ему рассказали об организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла в Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

— Политика одна должна быть — люди, — сделал первое заявление после выборов Александр Лукашенко.

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Предварительные результаты

Результаты государственного экзит-пола показали победу Александра Лукашенко на выборах в Беларуси с результатом чуть менее 80%. Противники нынешнего президента считают, что волеизъявление было сфальсифицировано.

После этого тысячи протестующих собрались на улицах белорусских городов.

По предварительным результатам от ЦИК, Лукашенко побеждает с результатом 80,23%, а его главная конкурентка Светлана Тихановская набрала 9,90%.

Источник: Белта