Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах у Білорусі

Президент Росії Володимир Путін привітав білоруського президента Олександра Лукашенка з перемогою на виборах, які відбулися 9 серпня.

Путін очікує, що Лукашенко і надалі інтегруватиме Білорусь до Євразійського економічного союзу та СНД, йдеться у повідомленні Кремля.

Також російський лідер закликав Лукашенка до поглиблення військово-політичних зв’язків в Організації Договору про колективну безпеку.

За словами Путіна, це відповідає інтересам “братніх народів Росії та Білорусі”.

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Лукашенко перемагає на виборах у Білорусі – екзит-пол

За даними державного екзит-полу, нинішній президент Олександр Лукашенко на виборах у Білорусі набрав 80,23% голосів виборців.

Його основна суперниця Світлана Тихановська фінішувала з результатом у 9,90%, кажуть попередні результати.

Джерело: Кремль

Фото: Кремль