Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовыми задержаниями мирных белорусов.
За одиннадцать дней протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
США озабочены результатами выборов в Беларуси, так как считают, что они не были свободными и честными.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Он отметил, что США осуждают насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также арест кандидатов из оппозиции, блокирование белорусской интернет-службы и жестокое обращение с заключенными.
Светлана Тихановская призвала рабочих крупных предприятий страны продолжать забастовки с целью добиться проведения новых выборов.
В поддержку протестов в Беларуси выступил госсекретарь Майкл Помпео.
— США поддерживают суверенитет и целостность Белоруссии, право граждан выбирать лидеров без каких-либо вмешательств.
Помпео призвал правительство Беларуси начать переговоры с Координационным советом.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин фактически признал, что готов выполнять преступные приказы и стрелять в мирных людей на протестах.
На заводе Беларуськалий исчезло двое рабочих, участвовавших в протестах.
Стачечный комитет “Беларуськалия” сообщил об исчезновении двух бастующих рабочихhttps://t.co/JZ5c8cU3Cv
— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 20, 2020
Литва запретила въезд Александру Лукашенко и еще 31 беларускому чиновнику.
По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, в список попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.
МИД Литвы внес президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну.
Об этом в эфире национального радио заявил глава ведомства Линас Линкявичюс.
Всего в списке находятся 32 человека, которые связанны с фальсификациями на выборах и применением силы к протестующим в Беларуси.
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден поддержал протестующих в Беларуси и их лидера Светлану Тихановскую.
В своем Twitter он призвал власти страны провести честные выборы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил “новый” состав правительства. Об этом информирует БелТА.
Премьер-министром остался Роман Головченко. Также посты продолжили занимать министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, министр здравоохранения Владимир Караник.
В Минобороны Беларуси заявили о готовности перебросить под Гродно дополнительную военную технику.
Об необходимости укрепления Гродненского направления заявил министр обороны, генерал-майор Виктор Хренин.
— Оперативное командование усилить ракетным дивизионом Точка, дивизионом Полонез, отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, — уточнил Виктор Хренин.