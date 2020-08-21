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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовыми задержаниями мирных белорусов.

За одиннадцать дней протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

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09:46 - 21 августа

США озабочены результатами выборов в Беларуси, так как считают, что они не были свободными и честными.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что США осуждают насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также арест кандидатов из оппозиции, блокирование белорусской интернет-службы и жестокое обращение с заключенными.

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09:40 - 21 августа

Светлана Тихановская призвала рабочих крупных предприятий страны продолжать забастовки с целью добиться проведения новых выборов.

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20:56 - 20 августа

В поддержку протестов в Беларуси выступил госсекретарь Майкл Помпео.

— США поддерживают суверенитет и целостность Белоруссии, право граждан выбирать лидеров без каких-либо вмешательств.

Помпео призвал правительство Беларуси начать переговоры с Координационным советом.

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19:06 - 20 августа

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин фактически признал, что готов выполнять преступные приказы и стрелять в мирных людей на протестах.

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14:28 - 20 августа

На заводе Беларуськалий исчезло двое рабочих, участвовавших в протестах.

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10:52 - 20 августа

Литва запретила въезд Александру Лукашенко и еще 31 беларускому чиновнику.

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, в список попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.

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21:58 - 19 августа

МИД Литвы внес президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну.

Об этом в эфире национального радио заявил глава ведомства Линас Линкявичюс.

Всего в списке находятся 32 человека, которые связанны с фальсификациями на выборах и применением силы к протестующим в Беларуси.

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21:53 - 19 августа

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден поддержал протестующих в Беларуси и их лидера Светлану Тихановскую.

В своем Twitter он призвал власти страны провести честные выборы.

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21:45 - 19 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил “новый” состав правительства. Об этом информирует БелТА.

Премьер-министром остался Роман Головченко. Также посты продолжили занимать министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, министр здравоохранения Владимир Караник.

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21:36 - 19 августа

В Минобороны Беларуси заявили о готовности перебросить под Гродно дополнительную военную технику.

Об необходимости укрепления Гродненского направления заявил министр обороны, генерал-майор Виктор Хренин.

— Оперативное командование усилить ракетным дивизионом Точка, дивизионом Полонез, отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, — уточнил  Виктор Хренин.

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