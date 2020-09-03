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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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09:44 - 03 сентября

В Следственный комитет Беларуси вызвали еще двоих представителей Координационного совета оппозиции.

В 10 утра должны явиться специалист по этикету Оксана Зарецкая и активистка группы Маршируй, детка Светлана Гатальская.

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20:07 - 02 сентября

В Минске вечером люди начали выстраиваться в цепи солидарности.

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19:22 - 02 сентября

В Минске на площади Независимости начали собираться люди. Они держат флаги и плакаты. Милиция просит всех разойтись и предупреждает об административной ответственности.

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19:19 - 02 сентября

Для белорусов, которые пострадали и потеряли работу из-за политических репрессий, собрали более $1 млн 930 тыс. Пожертвования сделали более 32,5 тыс. человек.

Сумма для тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков, превышает $2,9 млн.

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17:22 - 02 сентября

В центре Минска жители выстроились в спонтанную цепь солидарности с компанией PandaDoc, где проходят обыски.

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17:15 - 02 сентября

В Витебске медикам, которые принимали участие в мирных уличных протестах, начали приходить повестки из милиции.

Их просят прийти в РОВД для беседы, а также, чтобы составить протокол.

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13:45 - 02 сентября

Более 20 журналистов сегодня пришли к Октябрьскому РУВД в Минске, где их задержанные коллеги провели ночь.

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12:03 - 02 сентября

Во время протестов 1 сентября в Беларуси, по сообщению правозащитников, задержали 79 человек, среди них и студенты.

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10:46 - 02 сентября

Александр Лукашенко заявил, что он держится за пост президента из опасений, что, если “урки с прикорытниками” придут к власти, то в стране начнётся резня, по сравнению с которой Майдан в Украине — “цветочки”.

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09:19 - 02 сентября

В Минске нашли тело Александра Будницкого, пропавшего 11 августа — на третий день протестов в Беларуси.

Тело нашли недалеко от торгового центра Рига, где происходили столкновения протестующих и правоохранителей.

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