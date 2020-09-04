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Факты / Мир

Швейцария до 18 сентября обязывает украинцев проходить карантин

4 сентября Швейцария внесла Украину в так называемый карантинный список. Отныне украинцы, которые будут приезжать в эту страну должны проходить безальтернативный двухнедельный карантин.

Соответствующие мероприятия внедрены в связи с пандемией коронавируса и стремительным ростом статистики в Украине.

Федеральное управление общественного здоровья (BAG) Швейцарии каждые две недели формирует новый карантинный список, поэтому такая норма действует до 18 сентября.

Читайте: В Украине обновили зоны карантина — список

Кроме Украины, в список карантинных стран внесены ОАЭ и Хорватия.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 4 сентября, в Украине зафиксировали 130 951 случай коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 2 723 пациентов, что является новым антирекордом. Также в последнее время все больше людей умирает от осложнений, вызванных Коронавирусная болезнью.

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