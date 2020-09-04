4 вересня Швейцарія внесла Україну до, так званого карантинного списку. Відтепер українці, які приїжджатимуть в цю країну повинні проходити безальтернативний двотижневий карантин.

Відповідні заходи впроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу та стрімким зростанням статистики в Україні.

Федеральне управління громадського здоров’я (BAG) Швейцарії кожні два тижні формує новий карантинний список, тому така норма чинна до 18 вересня.

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Окрім України, до списку карантинних країн внесені ОАЕ та Хорватія.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 4 вересня, в Україні зафіксували 130 951 випадок коронавірусу.

За останню добу коронавірус виявили ще у 2 723 пацієнтів, що є новим антирекордом. Також останнім часом все більше людей помирає від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.