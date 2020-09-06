13:46 -

Протесты в Беларуси снова завершились разгоном и арестами — более 50 задержанных. Большинство до сих пор не отпустили.

Среди задержанных и студенты, которые в помещении университета спели Марсельезу как призыв к борьбе с тиранией и прокричали Живе Беларусь! Впоследствии их отпустили и пообещали, что отчислять из университета не будут. Белорусы уже готовят новые массовые демонстрации, которые традиционно устраивают на выходные.

К протестам присоединились многие специалисты IТ-отрасли. Оппозиция просит ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию, чтобы реально оценить ситуацию с нарушением прав человека.