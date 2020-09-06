Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
В Минске отпустили 25 из 34 студентов, задержанных на акциях протеста 5 сентября.
При этом все привлечены к административной ответственности, а девять из них будут находиться в СИЗО до суда, сообщает Интерфакс-Запад.
Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала соотечественников выйти на Марш единства, который должен состояться завтра.
В Киеве под зданием Посольства Республики Беларусь проходит акция солидарности с белорусской нацией, посвященная Дню воинской славы Беларуси, который отмечается 8 сентября.
Участники акции хотят выразить солидарность с народом Беларуси и требуют освободить всех политзаключенных и лиц, задержанных во время митингов в Беларуси.
Ольга Ковалькова, доверенное лицо кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской и член оппозиционного Координационного совета, которая была приговорена к 10, а потом еще до 15 суток админареста, оказалась в Польше.
Очередная Женская хода проходит в Минске 5 сентября. В начале акции в колонне было около 3 000 человек.
Представители белорусской IT-компании PandaDoc требуют от власти прекратить репрессии и освободить своих коллег.
Сейчас в тюрьмах находятся четыре работника компании.
Протесты в Беларуси снова завершились разгоном и арестами — более 50 задержанных. Большинство до сих пор не отпустили.
Среди задержанных и студенты, которые в помещении университета спели Марсельезу как призыв к борьбе с тиранией и прокричали Живе Беларусь! Впоследствии их отпустили и пообещали, что отчислять из университета не будут. Белорусы уже готовят новые массовые демонстрации, которые традиционно устраивают на выходные.
К протестам присоединились многие специалисты IТ-отрасли. Оппозиция просит ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию, чтобы реально оценить ситуацию с нарушением прав человека.
В белорусской IT-компании PandaDoc прошли обыски, вседствии чего задержали четырех сотрудников.
В компании сообщили, что правоохранителями были задержаны: главный бухгалтер Юлия Шардико, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продуктам Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.
Относительно них открыли дела по ст. 210 УК Беларуси (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере). Им грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Также их обвиняют в завладении почти 107 тыс. рублей из государственного бюджета.
— Мы сообщаем, что это обвинение не является правдивым и не имеет никаких оснований. Вся деятельность компании было согласно законодательству, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками, — говорится в письме PandaDoc.
Кроме того, компания отметила, что задержанные лица не имеют никакого отношения к инициативе руководителей по созданию программы поддержки силовиков, которые решили уволиться.
Источник: Onliner
В Минске задержали двух студентов у кинотеатра Октябрь.
Сегодня около 12.00 там началась акция солидарности студентов. Через несколько минут правоохранительные органы уже начались задержания.
Подозрительные люди в масках задержали двух парней и повели их к автомобилю без номеров.
Источник: TUT.BY
5 сентября МВД Беларуси сообщило, что за прошедшие сутки на протестах задержали 41 человека.
Правоохранительные органы задержали протестующих за нарушение законодательства О массовых мероприятиях.
В изолятор временного содержания, по данным ведомства, отправили 21 человека до рассмотрения в суде дел об административных правонарушениях.
Источник: TUT. BY