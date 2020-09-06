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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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09:44 - 06 сентября

В Минске отпустили 25 из 34 студентов, задержанных на акциях протеста 5 сентября.

При этом все привлечены к административной ответственности, а девять из них будут находиться в СИЗО до суда, сообщает Интерфакс-Запад.

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22:20 - 05 сентября

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала соотечественников выйти на Марш единства, который должен состояться завтра.

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21:40 - 05 сентября

В Киеве под зданием Посольства Республики Беларусь проходит акция солидарности с белорусской нацией, посвященная Дню воинской славы Беларуси, который отмечается 8 сентября.

Участники акции хотят выразить солидарность с народом Беларуси и требуют освободить всех политзаключенных и лиц, задержанных во время митингов в Беларуси.

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19:37 - 05 сентября

Ольга Ковалькова, доверенное лицо кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской и член оппозиционного Координационного совета, которая была приговорена к 10, а потом еще до 15 суток админареста, оказалась в Польше.

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17:55 - 05 сентября

Очередная Женская хода проходит в Минске 5 сентября. В начале акции в колонне было около 3 000 человек.

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17:51 - 05 сентября

Представители белорусской IT-компании PandaDoc требуют от власти прекратить репрессии и освободить своих коллег.

Сейчас в тюрьмах находятся четыре работника компании.

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13:46 - 05 сентября

Протесты в Беларуси снова завершились разгоном и арестами — более 50 задержанных. Большинство до сих пор не отпустили.

Среди задержанных и студенты, которые в помещении университета спели Марсельезу как призыв к борьбе с тиранией и прокричали Живе Беларусь! Впоследствии их отпустили и пообещали, что отчислять из университета не будут. Белорусы уже готовят новые массовые демонстрации, которые традиционно устраивают на выходные.

К протестам присоединились многие специалисты IТ-отрасли. Оппозиция просит ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию, чтобы реально оценить ситуацию с нарушением прав человека.

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12:41 - 05 сентября

В белорусской IT-компании PandaDoc прошли обыски, вседствии чего задержали четырех сотрудников.

В компании сообщили, что правоохранителями были задержаны: главный бухгалтер Юлия Шардико, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продуктам Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.

Относительно них открыли дела по ст. 210 УК Беларуси (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере). Им грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также их обвиняют в завладении почти 107 тыс. рублей из государственного бюджета.

— Мы сообщаем, что это обвинение не является правдивым и не имеет никаких оснований. Вся деятельность компании было согласно законодательству, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками, — говорится в письме PandaDoc.

Кроме того, компания отметила, что задержанные лица не имеют никакого отношения к инициативе руководителей по созданию программы поддержки силовиков, которые решили уволиться.

Источник: Onliner

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12:22 - 05 сентября

В Минске задержали двух студентов у кинотеатра Октябрь.

Сегодня около 12.00 там началась акция солидарности студентов. Через несколько минут правоохранительные органы уже начались задержания.

Подозрительные люди в масках задержали двух парней и повели их к автомобилю без номеров.

Источник: TUT.BY

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12:14 - 05 сентября

5 сентября МВД Беларуси сообщило, что за прошедшие сутки на протестах задержали 41 человека.

Правоохранительные органы задержали протестующих за нарушение законодательства О массовых мероприятиях.

В изолятор временного содержания, по данным ведомства, отправили 21 человека до рассмотрения в суде дел об административных правонарушениях.

Источник: TUT. BY

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