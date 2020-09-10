Пожары в США Сан-Франциско накрыло едким дымом (ФОТО)

Пожары на Западном побережье в США продолжаются уже несколько дней подряд, а их последствия стали замечать в городах, где нет очагов огня.

Город Сан-Франциско расположен за 300 км от пожаров: в среду, 9 сентября, в сети появились впечатляющие фото утреннего неба, покрытого дымом и пеплом.

В пожарном департаменте города предупреждают, что загрязненный воздух может навредить здоровью легких.























Оранжевое сияние и много дыма: фото окутанного пожарами Сан-Франциско / 6 фотографий

Исследователь климата Питер Глейк объяснил причину такого необычного явления.

— Дело в том, что изменение климата однозначно влияет на распространение лесных пожаров в США: мы фиксировали аномальную жару, засухи и порывистый ветер.

Местные жители распространяют в соцсетях жуткие фото и видео: из-за оранжевого цвета неба кажется, что на улице ночь.

Многие из пользователей утверждают, что не видели похожих природных явлений, с тех пор живут в Сан-Франциско.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений iLL ALiEN (@joshuamartinez23) 9 Вер 2020 р. о 10:43 PDT

Пожар на рынке в ОАЭ

5 августа в Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул мощный пожар на фруктово-овощном рынке в Аджмане.

Огонь быстро распространился по всей территории рынка.

Густой черный дым был виден из всех частей города^ на время ликвидации пожара автомобилистов призвали выбирать альтернативные маршруты движения.

Фото: San Francisco Fire Department