Пожары в США Сан-Франциско накрыло едким дымом (ФОТО)

Пожары на Западном побережье в США продолжаются уже несколько дней подряд, а их последствия стали замечать в городах, где нет очагов огня.
Город Сан-Франциско расположен за 300 км от пожаров: в среду, 9 сентября, в сети появились впечатляющие фото утреннего неба, покрытого дымом и пеплом.
В пожарном департаменте города предупреждают, что загрязненный воздух может навредить здоровью легких.
Исследователь климата Питер Глейк объяснил причину такого необычного явления.
— Дело в том, что изменение климата однозначно влияет на распространение лесных пожаров в США: мы фиксировали аномальную жару, засухи и порывистый ветер.
Местные жители распространяют в соцсетях жуткие фото и видео: из-за оранжевого цвета неба кажется, что на улице ночь.
Многие из пользователей утверждают, что не видели похожих природных явлений, с тех пор живут в Сан-Франциско.
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Пожар на рынке в ОАЭ
5 августа в Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул мощный пожар на фруктово-овощном рынке в Аджмане.
Огонь быстро распространился по всей территории рынка.
Густой черный дым был виден из всех частей города^ на время ликвидации пожара автомобилистов призвали выбирать альтернативные маршруты движения.