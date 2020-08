Пожар на рынке в Аджмане (ОАЭ): ВИДЕО пожара

Видео пожара в Аджмане, который вспыхнул вечером 5 августа, появилось в сети.

Инцидент произошел на местном арабском рынке.

Рынок является очень популярным и сюда съезжаются люди со всей страны.

Долгое время он был закрыт из-за пандемии коронавируса.

Пожар уже охватил всю территорию рынка.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අජ්මාන් හි වෙළඳපොලේ දැවැන්ත ගින්නක් හටගනී; හේතුව හෝ තුවාල පිළිබඳ තවම තොරතුරක් නැත

Massive fire breaks out at market in Ajman, United Arab Emirates; no word yet on cause or injuries#ajmanfire #UAE #BreakingNews #Dubai pic.twitter.com/myvsMYqcrR

— Udesh Senavirathna (@UdeshSenavirat3) August 5, 2020