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Факты / Происшествия

Черный дым виден со всех частей города: первые фото и видео пожара в Аджмане

Видео пожара в Аджмане, который вспыхнул вечером 5 августа, появилось в сети.

Инцидент произошел на местном арабском рынке.

Рынок является очень популярным и сюда съезжаются люди со всей страны.

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Долгое время он был закрыт из-за пандемии коронавируса.

Пожар уже охватил всю территорию рынка.

  • Пожар на рынке в Аджмане (ОАЭ): ВИДЕО пожара
  • Пожар на рынке в Аджмане (ОАЭ): ВИДЕО пожара
  • Пожар на рынке в Аджмане (ОАЭ): ВИДЕО пожара
  • Пожар на рынке в Аджмане (ОАЭ): ВИДЕО пожара
Черный дым виден со всех частей города: первые фото и видео пожара в Аджмане / 2 фотографии

 

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Публикация от Khaleej Times (@khaleejtimes)

Пожар в Аджмане

Вечером 5 августа вспыхнул мощный пожар на фруктово-овощном рынке в Аджмане в ОАЭ. Огонь охватил промышленную зону.

Автомобилистов призвали выбирать альтернативные маршруты движения.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Фото: Egypt Today

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