Пожар на рынке в Аджмане (ОАЭ): ВИДЕО пожара

Видео пожара в Аджмане, который вспыхнул вечером 5 августа, появилось в сети.
Инцидент произошел на местном арабском рынке.
Рынок является очень популярным и сюда съезжаются люди со всей страны.
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Долгое время он был закрыт из-за пандемии коронавируса.
Пожар уже охватил всю территорию рынка.
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එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ අජ්මාන් හි වෙළඳපොලේ දැවැන්ත ගින්නක් හටගනී; හේතුව හෝ තුවාල පිළිබඳ තවම තොරතුරක් නැත
Massive fire breaks out at market in Ajman, United Arab Emirates; no word yet on cause or injuries#ajmanfire #UAE #BreakingNews #Dubai pic.twitter.com/myvsMYqcrR
— Udesh Senavirathna (@UdeshSenavirat3) August 5, 2020
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Пожар в Аджмане
Вечером 5 августа вспыхнул мощный пожар на фруктово-овощном рынке в Аджмане в ОАЭ. Огонь охватил промышленную зону.
Автомобилистов призвали выбирать альтернативные маршруты движения.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Фото: Egypt Today