Месяц протестов в Беларуси — как Лукашенко теряет связь с реальностью

Уже месяц белорусы протестуют против режима Александра Лукашенко, а в ответ слышат только – возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду. По сути, месяц беспрецедентных протестов ничему Батьку так и не научил. Его план действий не особо оригинален – надежда на Россию и жесткую силу. Но протест все равно продолжается и не спешит угасать.

Уже проходили

В 1999 году в Беларуси бесследно пропали два главных критика и оппонента Лукашенко – бывший председатель ЦИК Виктор Гончар и бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко. Через 20 лет один из бойцов спецотряда белорусской милиции признался, что участвовал в похищении и убийстве Гончара и Захаренко. По его словам, приказ убрать оппонентов отдавал лично Лукашенко, но официально исчезновение политиков так до сих пор и не раскрыто.

В 2020 году с лидерами протестов Лукашенко пытается расправляться таким же образом. Правда, пока людей похищают, но не убивают, а либо насильственно выдворяют из страны, либо бросают в тюрьму. Сначала так поступили с оппонентом Лукашенко на выборах Светланой Тихановской, которую вывезли в Литву.

По предложению Тихановской в Беларуси создали Координационный совет оппозиции для переговоров с властью, но членов президиума совета ждала такая же участь. Всего в президиум вошло семь человек.

Из них двоих силой выдворили в Польшу, четверых задержали, на свободе пока осталась только писательница Светлана Алексиевич – лауреат Нобелевской премии в области литературы. Но и ее уже вызывали на допрос по делу о захвате власти.

Наиболее яркая история вышла с Марией Колесниковой – главой избирательного штаба Виктора Бабарико, одного из кандидатов в президенты Беларуси, которого Лукашенко посадил еще до выборов. Колесникова в последние дни превращалась в одного из самых заметных лидеров протестов и главного медиа-рупора акций, особенно для зарубежной прессы. Ее похитили прямо в центре Минска и пытались насильственно выдворить в Украину. Но Колесникова поломала все планы Лукашенко, разорвав свой белорусский паспорт прямо на границе. Теперь она сидит в минской тюрьме с подозрением все в том же подстрекательстве к захвату власти и постепенно превращается в главный символ протестов.

По сути, Координационный совет прекратил свою работу, так особо ее и не начав. Лукашенко говорит, что ни в какие переговоры с ним вступать не будет, ведь якобы не знает людей, которые в совет входят. Вот только Алексеевич Лукашенко лично вручал государственные награды, а еще один член президиума совета это вообще бывший министр культуры Беларуси и посол во Франции Павел Латушко.

Совсем не учел Бацька и то, что Координационный совет оппозиции не принимал никакого участия в собственно организации и координации акций протестов. Посадив и выслав его членов, акции не остановишь. Протест без лидеров, который продолжается в Беларуси, как раз и заключается в том, что репрессии против какой-то группы людей не означают, что не выйдут другие. Маниакально хватая любого заметного участника акций, власть только подогревает интерес к ним.

Задача услужить

Если для видных протестующих у белорусских силовиков есть опция высылки из страны, то для рядовых — только дубинки и камеры в СИЗО. Причем, если раньше Лукашенко признавался только в том, что на белорусских государственных каналах пропаганду теперь ведут приглашенные из России специалисты, то теперь методы Кремля прослеживаются и в силовом противостоянии на улице.

— Там, где раньше царил эмоциональный разгон с масштабными арестами и избиениями, теперь идет знакомое взятие измором. Большие митинги никто не трогает, но после людей задерживают по одному, вызывают на допросы, заводят дела. Все, чтобы объяснить, что устроить праздник непослушания на пару часов митинга, конечно, можно, но потом за это придется расплачиваться – уже не в толпе, а один на один с махиной репрессивного аппарата, — отмечает эксперт Московского центра Карнеги Максим Саморуков.

Действительно, например, во время Марша единства 6 сентября в Минске, когда протестующих на улицах было 100 тысяч – их никто не трогал, когда участники акции начали расходиться, то последних начали догонять даже не силовики, а “титушки” без опознавательных знаков и жестко задерживать.

— Конечно, уже есть информация о том, что в рядах белорусского ОМОНа, переодетых в штатское неких людей, действуют гастарбайтеры из России. В каком количестве, сказать пока крайне трудно, но я думаю, что ему помогут придушить протесты, после чего уберут самого Лукашенко, — прогнозирует белорусский политолог Павел Усов.

Центр модерации белорусского кризиса давно переместился в Кремль. А Лукашенко всячески пытается доказать России свою нужность и верность. Просто рассказывать про старшего брата и товарища Владимира Путина и плохой Запад недостаточно, подумал Александр Григорьевич, хотя он и дошел уже в этой риторике до “сволочей-американцев”, следящих за ним из космоса.

Лукашенко начал шпионские игры и заявил, что белорусские спецслужбы якобы перехватили разговор Польши с Германией о том, что российского оппозиционера Алексея Навального не травили в России, а специально придумали эту историю для дискредитации Кремля и отвлечения его внимания от Беларуси.

В версии Лукашенко разговор вели агенты Ник и Майк, а самого Батьку они называли “крепким орешком”. Весь этот шпионский боевик даже показали по белорусскому ТВ, как полагается, с российской озвучкой. Правда, сначала Лукашенко говорил о разговоре Варшавы с Берлином, а через несколько дней заявил, что перехватили общение, конечно, американцев. Но это уже нюансы, киноляпы, так сказать.

— Минск демонстрирует, что полностью погрузился в мир пост-правды. Белорусская власть не то чтобы врет. Ей просто неважно, правду она говорит или нет, и как это нелепо выглядит со стороны. Стоит задача показать России свою преданность и любовь – будем делать это как угодно, даже если заставляем сморщиваться от стыда самих россиян, — полагает белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман.

Даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог прокомментировать перехват Лукашенко.

Слить или оставить

Ввиду всех этих творческих потуг Батьки, который, то летит на вертолете с автоматом без патронов и вооруженным сыном, чтобы отстреливаться от давно ушедших демонстрантов, то играет в “крепких орешков” без Брюса Уиллиса, у России возникает дилемма, что дальше делать с Лукашенко.

С одной стороны, его нынешнее незавидное положение можно использовать для продавливания интеграции или даже аннексии Беларуси.

— Единственная возможность Лукашенко удержаться у власти — это системная поддержка со стороны Москвы. Цель России — интеграция Беларуси в свое политико-экономическое пространство. В нынешних условиях интеграция в любых ее формах должны рассматриваться как оккупация Беларуси, — подчеркивает Усов.

Но может Кремль сыграть и в долгую. Лукашенко продолжает рассказывать о конституционной реформе, которая уменьшит влияние президента и даст больше полномочий парламенту. А после проведения реформы в 2022 году можно организовать и новые выборы.

Конечно, до 2022 года протестующие ждать не намерены. Батька поделиться своими полномочиями обещает уже 4 года, но пока ничего так и не сделал, да и не собирается, наверное, если подавит протесты. А вот Москва как раз может заставить Лукашенко провести реформу, представив белорусской оппозиции это как компромисс, и воспользоваться переформатированием политической системы, полностью подогнув ее под себя.

— Для Кремля реформа – это шанс покончить наконец с ситуацией, когда любой вопрос, связанный с Беларусью, приходилось решать только с Лукашенко, контролировавшим страну сверху донизу. Пересмотр Конституции позволит заменить всемогущего белорусского лидера на безликую группу товарищей – неуверенных в будущем, враждующих друг с другом и куда более зависимых от Москвы, — считает Максим Саморуков.

Лукашенко в такой конфигурации получает определенные гарантии безопасности, хотя бы на два года, Россия продолжает полностью контролировать процессы внутри Беларуси, и окончательно привязывает ее к себе без сильных возмущений Запада. Не выигрывает только белорусский народ, за который снова все решили. А значит, повод для протестов сохраняется. Всех же не пересадят, хотя Батька и постарается.

Валерий Литонинский