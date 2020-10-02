Европейский Союз хочет восстановить конструктивные отношения с Турцией, но готов применить против нее санкции за бурение и геологическую разведку в исключительной экономической зоне Греции и Кипра.

Об этом во время пресс-конференции заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Мы ожидаем, что Турция отныне воздерживаться от единоличных действий. Если такие действия будут возобновлены, ЕС использует все инструменты и возможности, какими располагает. Мы хотим и предпочитаем работу над формированием новых долгосрочных отношений между ЕС и Турцией, — подчеркнула она.

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В то же время она подчеркнула, что страны ЕС сохраняют мощную солидарность с Грецией и Кипром и осуждают деятельность Турции по бурению в Восточном Средиземноморье.

— Хорошо, что сейчас начался конструктивный диалог между Турцией и Грецией. Мы выразили сожаление, что Турция не сделала таких движений по Кипру. Мы стремимся к конструктивным и позитивным отношениям с Турцией, также отвечает интересам Анкары, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Конфликт по территории

Афины считают, что зона вблизи острова Кастеллоризо, где Турция хочет осуществлять геологические исследования, входит в ее континентальный шельф.

В то же время Турция называет претензии Греции необоснованными и собирается продолжить исследования.