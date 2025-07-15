Елена Ивановская стала новым языковым омбудсманом

Елену Ивановскую Кабмин назначил на должность языкового омбудсмена.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Назначение Елены Ивановской: что известно

Кабинет Министров Украины назначил Елену Ивановскую новым Уполномоченным по защите государственного языка.

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Она — известная украинская фольклористка, доктор филологических наук, многолетняя преподавательница и исследовательница украинской традиционной культуры.

Елена Петровна Ивановская родилась 10 марта 1968 года в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. В 1990 году окончила Киевский университет.

С 1995 года работает в альма-матер, где с 2007 года возглавляет кафедру фольклористики Института филологии и занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Научная деятельность Ивановской охватывает исследования фольклорного и литературного наследия Пантелеймона Чубинского, Анны Барвинок, а также гендерные аспекты фольклорного нарратива, обычное право, методику преподавания фольклора.

Среди ее основных научных работ:

Украинский фольклор как функционально-образная система субъектности (2005),

Обычное право в Украине: этнотворческий аспект (2002),

а также многочисленные статьи по вопросам социализации молодежи, фольклорных знаков и методологии современной фольклористики.

Ивановская также упорядочила сборник Фольклорные записи Анны Барвинок (1995).

Назначение Елены Ивановской свидетельствует об акценте на гуманитарную экспертизу и научную глубину в вопросах языковой политики Украины.

Что делает языковой омбудсмен

Уполномоченный по защите государственного языка следит за соблюдением языкового закона, защищает право граждан на использование украинского языка и контролирует его применение во всех сферах.

Он рассматривает жалобы, может штрафовать нарушителей и ведет разъяснительную работу о важности государственного языка.

Фото: КНУ

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