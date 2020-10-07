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Факты / Мир

Из-за Covid-19? Байден намекнул на отмену второго тура дебатов с Трампом

Кандидат от демократических сил на выборах в США Джо Байден намекнул на возможную отмену или перенос даты проведения дебатов с президентом Дональдом Трампом.

Причиной такого решения Байдена — Дональд Трамп, вероятно, все еще “может болеть коронавирусом”.

Выборы в США: Байден о возможной отмене дебатов с Трампом

Дебаты запланированы на следующий четверг, 15 октября.

Кроме вопросов модератора, также во втором туре ожидаются вопросы от независимой аудитории.

Коронавирус у Дональда Трампа

О том, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом, стало известно 2 октября.

Политика госпитализировали в Национальный военно-медицинского центра Уолтера Ахмеса, где он пробыл до 5 октября.

Уже 6 октября Трамп сообщил, что состояние его здоровья в норме, а сам он с нетерпением ждет дебатов с Байденом.

В тот же день в Белом доме официально подтвердили, что у президента США нет никаких симптомов коронавируса.

Источник: FOX News

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