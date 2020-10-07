Выборы в США: Байден о возможной отмене дебатов с Трампом

Кандидат от демократических сил на выборах в США Джо Байден намекнул на возможную отмену или перенос даты проведения дебатов с президентом Дональдом Трампом.
Причиной такого решения Байдена — Дональд Трамп, вероятно, все еще “может болеть коронавирусом”.
Дебаты запланированы на следующий четверг, 15 октября.
Кроме вопросов модератора, также во втором туре ожидаются вопросы от независимой аудитории.
Коронавирус у Дональда Трампа
О том, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом, стало известно 2 октября.
Политика госпитализировали в Национальный военно-медицинского центра Уолтера Ахмеса, где он пробыл до 5 октября.
Уже 6 октября Трамп сообщил, что состояние его здоровья в норме, а сам он с нетерпением ждет дебатов с Байденом.
В тот же день в Белом доме официально подтвердили, что у президента США нет никаких симптомов коронавируса.
Источник: FOX News