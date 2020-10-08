Президент США Дональд Трамп высказался за полное выведение американского военного контингента из Афганистана.

— Мы должны вернуть домой то небольшое количество наших храбрых мужчин и женщин, которые сейчас служат в Афганистане, до Рождества, — заявил политик.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Мировое соглашение

29 февраля Соединенные Штаты подписали мирное соглашение с Талибаном, целью которого является прекратить 18-летнее кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.

В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сократят свои силы от 13 тыс. до 8,6 тыс. человек, а остальные войска выйдут из страны за 14 месяцев. Также своей войска должны вывести союзники США по НАТО.

В свою очередь талибы не будут позволять экстремистам использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников.

Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.