PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

До Рождества войска США полностью покинут Афганистан

Президент США Дональд Трамп высказался за полное выведение американского военного контингента из Афганистана.

— Мы должны вернуть домой то небольшое количество наших храбрых мужчин и женщин, которые сейчас служат в Афганистане, до Рождества, — заявил политик.

Мировое соглашение

29 февраля Соединенные Штаты подписали мирное соглашение с Талибаном, целью которого является прекратить 18-летнее кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.

В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сократят свои силы от 13 тыс. до 8,6 тыс. человек, а остальные войска выйдут из страны за 14 месяцев. Также своей войска должны вывести союзники США по НАТО.

В свою очередь талибы не будут позволять экстремистам использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников.

Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка