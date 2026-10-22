Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему руководителю департамента информационных технологий Офиса генпрокурора Ивану Тимошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 8 млн грн.

Об этом 22 октября сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

ВАКС взял под стражу Ивана Тимошенко

— Следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему руководителю одного из Департаментов Офиса генерального прокурора – еще одному участнику преступной организации в Офисе Генерального прокурора, – отмечается в сообщении.

Если залог в размере 8 млн грн будет внесен, на подозреваемого возложат соответствующие процессуальные обязанности.

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В САП не назвали имени подозреваемого. Однако источники агентства Интерфакс-Украина в правоохранительных органах сообщили, что речь идет об Иване Тимошенко.

Он занимал должность начальника Департамента информационных технологий Офиса генпрокурора. В сентябре 2026 года Тимошенко уволился по собственному желанию. Его имя фигурирует на пленках операции Карфаген.

Что известно об операции Карфаген

НАБУ и САП разоблачили пятерых участников преступной организации, которую возглавлял чиновник Офиса генпрокурора.

По данным следствия, они систематически получали неправомерную выгоду за прикрытие сети мошеннических колл-центров.

Участники организации легализовали более 42 млн грн, покупая недвижимость, в частности апартаменты в Карпатах, и драгоценности. Часть средств размещали на счетах родственников.

На фоне скандала из-за возможной причастности к делу Карфаген генпрокурор Руслан Кравченко подал заявление об увольнении. Владимир Зеленский отстранил его от должности.

15 сентября Верховная Рада согласовала увольнение Кравченко. В настоящее время о подозрении ему не сообщали.

Руслан Кравченко выехал из Украины, объяснив это служебной командировкой. По неподтвержденной информации, он вместе с женой может находиться в Вене и ведет переговоры с местными адвокатскими фирмами по вопросу получения убежища.

В октябре исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский сообщил, что служебное расследование обстоятельств выезда бывшего генпрокурора Руслана Кравченко за границу продолжается.

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