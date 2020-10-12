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Факты / Мир / Росія

Шпионский скандал: Россия выслала двух болгарских дипломатов

Посла Болгарии Атанаса Крыстина 12 октября вызвали в МИД России, где ему вручили ноту об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата.

Об этом говорися в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД этот шаг называют зеркальной мерой на якобы ничем не мотивированное решение Болгарии выслать из страны в сентябре двоих заместителей торгового представителя России в Софии.

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Болгария подозревает дипломатов РФ в шпионаже

24 сентября Болгария объявили персонами нон грата двоих российских дипломатов Сергея Николашина и Вадима Быкова. Их подозревают в шпионаже и сборе информации об американских истребителях F16.

Предположительно, они могли этим заниматься с 2016 года, пользуясь своим дипломатическим иммунитетом.

Более того, их подозревают в причастности к странным инцидентам на болгарских военных заводах.

Источник: МИД РФ

Фото: Dreamstime

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