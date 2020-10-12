Посла Болгарии Атанаса Крыстина 12 октября вызвали в МИД России, где ему вручили ноту об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата.
Об этом говорися в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В МИД этот шаг называют зеркальной мерой на якобы ничем не мотивированное решение Болгарии выслать из страны в сентябре двоих заместителей торгового представителя России в Софии.
Читайте: Работал на разведку РФ: в Польше задержали шпиона
Болгария подозревает дипломатов РФ в шпионаже
24 сентября Болгария объявили персонами нон грата двоих российских дипломатов Сергея Николашина и Вадима Быкова. Их подозревают в шпионаже и сборе информации об американских истребителях F16.
Предположительно, они могли этим заниматься с 2016 года, пользуясь своим дипломатическим иммунитетом.
Более того, их подозревают в причастности к странным инцидентам на болгарских военных заводах.
Источник: МИД РФ