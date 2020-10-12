Посла Болгарії Атанаса Кристіна 12 жовтня викликали до МЗС Росії, де йому вручили ноту про оголошення двох співробітників посольства Болгарії в Москві персонами нон грату.

Про це йдеться в заяві російського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС цей крок називають дзеркальної мірою на нібито нічим не мотивоване рішення Болгарії вислати з країни у вересні двох заступників торгового представника Росії в Софії.

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Болгарія підозрює дипломатів РФ у шпигунстві

24 вересня Болгарія оголосили персонами нон грату двох російських дипломатів Сергія Ніколашина і Вадима Бикова. Їх підозрюють у шпигунстві і зборі інформації про американські винищувачі F16.

Імовірно, вони могли цим займатися з 2016 року, користуючись своїм дипломатичним імунітетом.

Більш того, їх підозрюють у причетності до дивних інцидентів на болгарських військових заводах.

Джерело: МИД РФ