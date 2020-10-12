Посла Болгарії Атанаса Кристіна 12 жовтня викликали до МЗС Росії, де йому вручили ноту про оголошення двох співробітників посольства Болгарії в Москві персонами нон грату.
Про це йдеться в заяві російського зовнішньополітичного відомства.
У МЗС цей крок називають дзеркальної мірою на нібито нічим не мотивоване рішення Болгарії вислати з країни у вересні двох заступників торгового представника Росії в Софії.
Читайте: Працював на розвідку РФ: у Польщі затримали шпигуна
Болгарія підозрює дипломатів РФ у шпигунстві
24 вересня Болгарія оголосили персонами нон грату двох російських дипломатів Сергія Ніколашина і Вадима Бикова. Їх підозрюють у шпигунстві і зборі інформації про американські винищувачі F16.
Імовірно, вони могли цим займатися з 2016 року, користуючись своїм дипломатичним імунітетом.
Більш того, їх підозрюють у причетності до дивних інцидентів на болгарських військових заводах.
Джерело: МИД РФ