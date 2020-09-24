В Болгарии объявили персонами нон грата двоих российских дипломатов Сергея Николашина и Вадима Быкова, их подозревают в шпионаже и сборе информации об американских истребителях F16, а также по планам закупок машин.

Они могли заниматься подобной работой с 2016 года, пользуясь своим дипломатическим иммунитетом.

— Существуют обоснованные предположения, что, может быть, они имеют отношение к участившимся странным инцидентам на болгарских военных заводах, — пишут в СМИ.

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Этим делом занялись правоохранители страны, они проводят расследование по факту шпионажа. Российских дипломатов вынудили покинуть страну.

Хакеры из РФ

В ЕС обеспокоены активностью РФ в киберпространстве.

Действия хакеров страны могут быть опасными для европейских учреждений и организаций.

За такие незаконные действия в ЕС пригрозили санкциями.

Источник: 24 часа