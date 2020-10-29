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Факты / Мир

Во Франции произошло еще одно нападение на прохожих, нападающего застрелили

Во Франции в городе Авиньон, полицейские застрелили еще одного нападающего, который бросался на прохожих с криками Аллах Акбар.

Неизвестный мужчина с пистолетом в руках угрожал прохожим и работникам полиции в районе Монфаве.

В местной полиции подтвердили, что в 11.15 нападавший был застрелен. Этот инцидент произошел через несколько часов после того, как в Ницце нападающий с ножом перерезал горло женщине и убил еще двух человек.

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По данным французской полиции, неизвестно, связаны ли эти два нападения между собой.

Теракт в Ницце

29 октября в Ницце произошел теракт. Неизвестный мужчина напал с ножом на людей возле собора Парижской Богоматери. В результате три человека погибли, несколько ранены.

Мэр города Кристин Эстрози назвал это нападение террористическим актом. Местные СМИ сообщают, что стрелявший задержан. Мотивы его действий пока неизвестны.

Во время нападения в Ницце обезглавили женщину, а мужчине перерезали горло.

Источник: Reuters

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