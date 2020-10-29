У Франції у місті Авіньйон, поліцейські застрелили ще одного нападника, який кидався на перехожих із криками Аллах Акбар.

Невідомий чоловік із пістолетом у руках погрожував перехожим та працівникам поліції у районі Монфаве.

У місцевій поліції підтвердили, що об 11.15 нападник був застрелений. Цей інцидент стався через декілька годин після того, як у Ніцці нападник з ножем перерізав горло жінці та вбив ще двох людей.

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За даними французької поліції, невідомо, чи пов’язані ці два напади між собою.

Теракт у Ніцці

29 жовтня у Ніцці стався теракт. Невідомий чоловік напав з ножем на людей біля собору Паризької Богоматері. Внаслідок чого троє людей загинули, декілька поранені.

Мер міста Крістін Естрозі назвав цей напад терористичним актом. Місцеві ЗМІ повідомляють, що нападника затримали. Мотиви його дій поки невідомі.

Під час нападу в Ніцці обезголовили жінку, а чоловіку перерізали горло.