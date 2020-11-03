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Факты / Мир

Ужасный теракт: Курц о стрельбе в центре Вены возле синагоги

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в центре Вены жутким терактом. Он отметил, что сейчас страна переживает тяжелые времена.

— Наша республика переживает тяжелые времена. Хочу поблагодарить все службы экстренной помощи, которые рисковали, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция предпримет решительные меры против виновных в этом ужасном террористическом нападении.

Также Курц написал, что полицейским уже удалось ликвидировать одного из преступников. Он заверил, что власть никогда не позволит терроризму запугать себя и будет решительно бороться с нападениями всеми средствами.

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По словам канцлера, пока рано говорить о мотивах этого террористического нападения. Кроме того, он добавил, что угроза все еще остается и призвал население оставаться дома.

Стрельба в Вене произошла вечером 2 ноября. В центре города возле синагоги мужчина открыл огонь, в результате чего, по информации СМИ, в больницу попали 15 человек.

Также власти подтвердили смерть троих пострадавших.

Фото: Dreamstime

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