Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в центре Вены жутким терактом. Он отметил, что сейчас страна переживает тяжелые времена.

— Наша республика переживает тяжелые времена. Хочу поблагодарить все службы экстренной помощи, которые рисковали, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция предпримет решительные меры против виновных в этом ужасном террористическом нападении.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

Также Курц написал, что полицейским уже удалось ликвидировать одного из преступников. Он заверил, что власть никогда не позволит терроризму запугать себя и будет решительно бороться с нападениями всеми средствами.

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По словам канцлера, пока рано говорить о мотивах этого террористического нападения. Кроме того, он добавил, что угроза все еще остается и призвал население оставаться дома.

Стрельба в Вене произошла вечером 2 ноября. В центре города возле синагоги мужчина открыл огонь, в результате чего, по информации СМИ, в больницу попали 15 человек.

Также власти подтвердили смерть троих пострадавших.