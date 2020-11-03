Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц назвав стрілянину у центрі Відня моторошним терактом. Він зазначив, що наразі країна переживає важкі часи.

– Наша республіка переживає важкі часи. Хочу подякувати всім службам екстреної допомоги, які ризикували, особливо сьогодні, заради нашої безпеки. Наша поліція вживатиме рішучих заходів проти винних у цьому жахливому терористичному нападі.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

Також Курц написав, що поліцейським вже вдалося ліквідувати одного зі злочинців. Він запевнив, що влада ніколи не дозволить тероризму залякати себе і буде рішуче боротися з нападами усіма засобами.

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За словами канцлера, поки рано говорити про мотиви цього терористичного нападу. Крім того він додав, що загроза все ще залишається і закликав населення залишатися вдома.

Стрілянина у Відні сталася ввечері 2 листопада. У центрі міста біля синагоги чоловік відкрив вогонь, в результаті чого, за інформацією ЗМІ, до лікарні потрапили 15 людей.

Також влада підтвердила смерть трьох постраждалих.