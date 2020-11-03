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Факти / Світ

Жахливий теракт: Курц про стрілянину у центрі Відня біля синагоги

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц назвав стрілянину у центрі Відня моторошним терактом. Він зазначив, що наразі країна переживає важкі часи.

– Наша республіка переживає важкі часи. Хочу подякувати всім службам екстреної допомоги, які ризикували, особливо сьогодні, заради нашої безпеки. Наша поліція вживатиме рішучих заходів проти винних у цьому жахливому терористичному нападі.

Також Курц написав, що поліцейським вже вдалося ліквідувати одного зі злочинців. Він запевнив, що влада ніколи не дозволить тероризму залякати себе і буде рішуче боротися з нападами усіма засобами.

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За словами канцлера, поки рано говорити про мотиви цього терористичного нападу. Крім того він додав, що загроза все ще залишається і закликав населення залишатися вдома.

Стрілянина у Відні сталася ввечері 2 листопада. У центрі міста біля синагоги чоловік відкрив вогонь, в результаті чого, за інформацією ЗМІ, до лікарні потрапили 15 людей.

Також влада підтвердила смерть трьох постраждалих.

Фото: Dreamstime

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