Байден заявил, что не позволит остановить подсчет голосов

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он уверен, что выиграет президентские выборы.

Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов.

Он также добавил, что может по итогу получить более 300 голосов выборщиков, в то время, как для победы необходимы 270 голосов.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020