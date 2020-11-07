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Байден заявил, что не позволит остановить подсчет голосов

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он уверен, что выиграет президентские выборы.

Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов.

— Мы еще не готовы объявить о победе, но ясно, что мы выиграем эту гонку, — сказал Байден.

Он также добавил, что может по итогу получить более 300 голосов выборщиков, в то время, как для победы необходимы 270 голосов.

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Байден заявил, что каждый голос будет учтен.

— Мы получили более 74 миллионов голосов. Это на 4 миллиона больше голосов, чем Дональд Трамп, — добавил он.

Выборы в США

В американском штате Джорджия анонсировали пересчет голосов на выборах президента США.

Менеджер по проведению голосования в Джорджии Габриэль Стерлинг заявил, что они скорее всего не смогут установить результаты выборов до конца ноября.

Джорджия — это один из ключевых штатов, который принесет Байдену еще 11 голосов, то есть в сумме он получит 275 голосов выборщиков (для победы нужно 270 голосов).

Источник: Джо Байден

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