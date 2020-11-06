В американском штате Джорджия анонсировали пересчет голосов на президентских выборах США.

Об этом заявил государственный секретарь американского штата. Сегодня в Джорджии кандидат от демократов Джо Байден обошел действующего президента Дональда Трампа.

В то же время менеджер по проведению голосования в Джорджии Габриэль Стерлинг заявил, что они скорее всего не смогут установить результаты выборов до конца ноября.

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По состоянию на вечер 6 ноября в штате Джорджия Байден опережает Трампа на 1 098 голосов. Еще утром в этом штате лидировал действующий президент США.

Джорджия — это один из ключевых штатов, который принесет Байдену еще 11 голосов, то есть в сумме он получит 275 голосов выборщиков.

Трамп, который по состоянию на утро получил 214 голосов избирателей, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.