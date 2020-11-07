Байден заявив, що не дозволить зупинити підрахунок голосів

Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу. Однак він упевнений, що виграє президентські вибори.

Байден заявив, що не дозволить призупинити підрахунок голосів.

– Ми ще не готові оголосити про перемогу, але ясно, що ми виграємо ці перегони, – сказав Байден.

Він також додав, що може за підсумком отримати понад 300 голосів вибірників, в той час, як для перемоги необхідні 270 голосів.

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Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Байден заявив, що кожен голос буде врахований.

– Ми отримали понад 74 мільйонів голосів. Це на 4 мільйони більше голосів, ніж Дональд Трамп, – додав він.

Вибори у США

В американському штаті Джорджія анонсували перерахунок голосів на виборах президента США.

Менеджер з проведення голосування в Джорджії Габріель Стерлінг заявив, що вони скоріш за все не зможуть встановити результати виборів до кінця листопада.

Джорджія – це один з ключових штатів, який принесе Байдену ще 11 голосів, тобто в сумі він отримає 275 голосів виборників (для перемоги потрібно 270 голосів).

Джерело: Джо Байден