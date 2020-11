Байден заявив, що не дозволить зупинити підрахунок голосів

Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу. Однак він упевнений, що виграє президентські вибори.

Байден заявив, що не дозволить призупинити підрахунок голосів.

Він також додав, що може за підсумком отримати понад 300 голосів вибірників, в той час, як для перемоги необхідні 270 голосів.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020