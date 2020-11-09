Переходной консультативный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.

Официально процесс начнется после того, как о победе Байдена объявит Администрация служб общего назначения.

— Это была тяжелая кампания, но история полна примеров президентов, которые после таких кампаний великодушно оказывали помощь своим преемникам, — говорится в заявлении.

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Соответствующее заявление подписано главой администрации Белого дома республиканца Джорджа Буша-младшего Джоном Болтоном, министром здравоохранения и социальных служб той же администрации Майклом Левиттом, главой администрации Белого дома времен демократа Билла Клинтона Маком Макларти и министром торговли при президенте-демократе Бараке Обаме Пенни Прицкер.

Выборы в США

В субботу, 7 ноября, ряд ведущих американских СМИ объявил, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы.

Сам Байден в Twitter согласился с этой оценкой и пообещал быть президентом всех американцев, вне зависимости от их политических симпатий.

Действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

Источник: Associated Press