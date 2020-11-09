Консультативна перехідна рада, що складається з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому, закликала президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передавання влади Джо Байдену.

Офіційно процес почнеться після того, як про перемогу Байдена оголосить Адміністрація служб загального призначення.

– Це була важка кампанія, але історія повна прикладів президентів, які після таких кампаній великодушно надавали допомогу своїм наступникам, – йдеться в заяві.

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Відповідна заява підписана главою адміністрації Білого дому республіканця Джорджа Буша-молодшого Джоном Болтоном, міністром охорони здоров’я і соціальних служб тієї ж адміністрації Майклом Левіттом, главою адміністрації Білого дому часів демократа Білла Клінтона Маком Макларті і міністром торгівлі за президента-демократа Барака Обаму Пенні Пріцкера.

Вибори в США

У суботу, 7 листопада, низка провідних американських ЗМІ оголосила, що, згідно з їхніми прогнозами, Байден набирає достатньо голосів для перемоги.

Сам Байден в Twitter погодився з цією оцінкою і пообіцяв бути президентом всіх американців, незалежно від їхніх політичних симпатій.

Чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах в судах.

Джерело: Associated Press