Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказалась, что, согласно нормам международного права, Крым принадлежит Украине.

По ее словам, российская агрессия на Донбассе не может продолжаться, поскольку она сама против любых таких проявлений.

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— Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине, — заявила Тихановська.

Кроме того, она отметила, что не может говорить от имени будущего президента Беларуси, которого народ выберет после свержения режима Лукашенко. А поддержка Украины для Беларуси является важной и символической.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года.

На выходные белорусы выходят на мирные акции протеста и требуют честного проведения выборов.

В ответ правоохранительные органы Беларуси применяют насилие против демонстрантов и задерживают протестующих.

ЕС не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные санкции против белорусских чиновников, которые были причастны к насилию и фальсификации. О непризнании Лукашенко президентом Белоруссии заявили также США и другие страны.

25 октября Светлана Тихановская объявила днем ​​Народного ультиматума и призвала режим к мирной передачи власти. По истечении этого срока она сообщила о общенациональной забастовке в Беларуси, и в стране началась новая волна масштабных протестов.