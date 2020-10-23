Мы боремся за нашу и вашу свободу: Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила украинцев за солидарность и поддержку белорусского народа.

— Я восхищаюсь духом солидарности, который можно услышать от Украины и украинской нации. Спасибо, дорогие братья и сестры, за поддержку наших мирных протестов, — сказала она в видеообращении во время Киевского форума по безопасности.

Светлана Тихановская отметила, что белорусов, как и украинцев в свое время, побуждают выходить на акции протеста желание бороться за свое достоинство, национальную свободу, свои права и свое будущее.

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— Ваша революция основывалась на всеобщем дыхании свободы, которое уже никогда не может погаснуть в Восточной Европе. Здесь я думаю о восстании в Прибалтике, Движении Солидарности в Польше, лидерстве Вацлава Гавела в Чехии и Словакии. Вы продолжили эту неразрывную цепь. Мы так же продолжаем ее сейчас, — добавила оппозиционерка.

Также Светлана Тихановская объяснила, что белорусский народ сейчас борется за свободу, достоинство, право уважения.

— Мы боремся за независимость народов, Беларусь и независимую нацию. За нашу и вашу свободу, — подытожила она.

Накануне оппозиционерка уже выражала благодарность украинцам за поддержку и готовность поддержать санкции, введенные ЕС против белорусских чиновников.

Также Светлана Тихановская отмечала, что планирует поездку в Киев и хотела бы построить партнерские отношения с Украиной.