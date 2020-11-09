Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висловилася, що, згідно з нормами міжнародного права, Крим належить Україні.

За її словами, російська агресія на Донбасі не може тривати, оскільки вона сама проти будь-яких таких проявів.

Читайте: Ми боремось за нашу і вашу свободу: Тихановська подякувала українцям за підтримку

– Моя особиста точка зору – є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звичайно, належить Україні, – заявила Тихановська.

Окрім того вона зазначила, що не може говорити від імені майбутнього президента Білорусі, якого народ обере після повалення режиму Лукашенка. А підтримка України для Білорусі є важливою та символічною.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року.

На вихідні білоруси виходять на мирні акції протестів та вимагають чесного проведення виборів.

У відповідь правоохоронні органи Білорусі застосовують насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні санкції проти білоруських чиновників, які були причетні до насильства та фальсифікації. Про невизнання Лукашенка президентом Білорусі заявили також США та інші країни.

25 жовтня Світлана Тихановська оголосила днем Народного ультиматуму і закликала режим до мирного передання влади. Після закінчення цього терміну вона повідомила про загальнонаціональний страйк у Білорусі, і в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.