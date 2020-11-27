Под Тегераном расстреляли вероятного основателя ядерной программы Ирана

Неизвестные убили руководителя Организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде. Нападение произошло в городе Абсарди, что на востоке от Тегерана.

В Иране он занимался исследованиями в области ядерной физики, сообщает государственный канал IRNA.

— Террористы напали на автомобиль Фахризаде в пятницу днем. Он был серьезно ранен во время столкновения его службы безопасности с нападающими, — пишет IRNA.

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По данным Fars News Agency, на автомобиль Фахризаде напали две группы людей и расстреляли машину с двух сторон. В результате нападения были убиты от трех до четырех человек.

Мохсена был доставлен в больницу, где от ранений скончался.

Кто такой Мохсена Фахризаде

Фахризаде был внесен в список санкций ООН, пишет Al Arabiya. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал его причастным к разработке Ираном ядерного оружия.

Он возглавлял иранскую программу Амад, которую Израиль и западные страны считали созданной для изготовления ядерного оружия.

В 2012 году в Иране был убит физик Мустафа Рошан, который занимался обогащением урана.

Реакция Ирана

На убийство уже отреагировал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступив с обвинениями в адрес Израиля.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators Iran calls on int’l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror. — Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020

Израиль отказался комментировать заявление иранского министра.

Санкции против Ирана

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о восстановлении санкций, наложенных против Ирана из-за наращивания ним ядерного потенциала и нарушение ядерной сделки.

Помпео анонсировал ряд дополнительных мер для внедрения санкций ООН и привлечения нарушителей к ответственности.

Источник: IRNA, Fars News Agency, Al Arabiya, Javad Zarif

Фото: Fars News Agency