Под Тегераном расстреляли вероятного основателя ядерной программы Ирана

Неизвестные убили руководителя Организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде. Нападение произошло в городе Абсарди, что на востоке от Тегерана.

В Иране он занимался исследованиями в области ядерной физики, сообщает государственный канал IRNA.

По данным Fars News Agency, на автомобиль Фахризаде напали две группы людей и расстреляли машину с двух сторон. В результате нападения были убиты от трех до четырех человек.

Мохсена был доставлен в больницу, где от ранений скончался.

Фахризаде был внесен в список санкций ООН, пишет Al Arabiya. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал его причастным к разработке Ираном ядерного оружия.

Он возглавлял иранскую программу Амад, которую Израиль и западные страны считали созданной для изготовления ядерного оружия.

В 2012 году в Иране был убит физик Мустафа Рошан, который занимался обогащением урана.

На убийство уже отреагировал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступив с обвинениями в адрес Израиля.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int’l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020