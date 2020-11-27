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Факты / Происшествия
Андрій Жигайло |

Под Тегераном расстреляли вероятного основателя ядерной программы Ирана

Неизвестные убили руководителя Организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде. Нападение произошло в городе Абсарди, что на востоке от Тегерана.

В Иране он занимался исследованиями в области ядерной физики, сообщает государственный канал IRNA.

— Террористы напали на автомобиль Фахризаде в пятницу днем. Он был серьезно ранен во время столкновения его службы безопасности с нападающими, — пишет IRNA.

Читайте: Трамп хотел нанести удар по ядерному объекту в Иране — NYT

  • Под Тегераном расстреляли вероятного основателя ядерной программы Ирана
  • Под Тегераном расстреляли вероятного основателя ядерной программы Ирана
  • Под Тегераном расстреляли вероятного основателя ядерной программы Ирана
  • Под Тегераном расстреляли вероятного основателя ядерной программы Ирана
  • Под Тегераном расстреляли вероятного основателя ядерной программы Ирана
  • Под Тегераном расстреляли вероятного основателя ядерной программы Ирана
Под Тегераном расстреляли вероятного основателя ядерной программы Ирана / 3 фотографии

По данным Fars News Agency, на автомобиль Фахризаде напали две группы людей и расстреляли машину с двух сторон. В результате нападения были убиты от трех до четырех человек.

Мохсена был доставлен в больницу, где от ранений скончался.

Кто такой Мохсена Фахризаде

Фахризаде был внесен в список санкций ООН, пишет Al Arabiya. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал его причастным к разработке Ираном ядерного оружия.

Под Тегераном расстреляли вероятного основателя ядерной программы Ирана

Он возглавлял иранскую программу Амад, которую Израиль и западные страны считали созданной для изготовления ядерного оружия.

В 2012 году в Иране был убит физик Мустафа Рошан, который занимался обогащением урана.

Реакция Ирана

На убийство уже отреагировал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступив с обвинениями в адрес Израиля.

Израиль отказался комментировать заявление иранского министра.

Санкции против Ирана

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о восстановлении санкций, наложенных против Ирана из-за наращивания ним ядерного потенциала и нарушение ядерной сделки.

Помпео анонсировал ряд дополнительных мер для внедрения санкций ООН и привлечения нарушителей к ответственности.

Источник: IRNA, Fars News Agency, Al Arabiya, Javad Zarif

Фото: Fars News Agency

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