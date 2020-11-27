Невідомі вбили керівника Організації досліджень і інновацій Міноборони Ірану Мохсена Фахрізаде. Напад стався в місті Абсарді, що на сході від Тегерана.

В Ірані він займався дослідженнями у сфері ядерної фізики, повідомляє державний канал IRNA.

– Терористи напали на автомобіль Фахрізаде у п’ятницю вдень. Він був серйозно поранений під час зіткнення його служби безпеки з нападниками, – пише IRNA.

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Під Тегераном розстріляли ймовірного засновника ядерної програми Ірану / 3 фотографии

За даними Fars News Agency, на автомобіль Фахрізаде напали дві групи людей і розстріляли машину з двох сторін. В результаті нападу було вбито від трьох до чотирьох осіб.

Мохсена був доставлений у лікарню, де від поранень помер.

Хто такий Мохсена Фахрізаде

Фахрізаде був внесений до списку санкцій ООН, пише Al Arabiya. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху називав його причетним до розробки Іраном ядерної зброї.

Він очолював іранську програму Амад, яку Ізраїль та західні країни вважали створеною для виготовлення ядерної зброї.

У 2012 році в Ірані був убитий фізик Мустафа Рошан, який займався збагаченням урану.

Реакція Ірану

На вбивство вже відреагував міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, виступивши зі звинуваченнями на адресу Ізраїлю.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators Iran calls on int’l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror. — Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020

Ізраїль відмовилася коментувати заяву іранського міністра.

Санкції проти Ірану

Державний секретар США Майк Помпео оголосив про відновлення санкцій, накладених проти Ірану через нарощування ним ядерного потенціалу та порушення ядерної угоди.

Помпео анонсував низку додаткових заходів для впровадження санкцій ООН і притягнення порушників до відповідальності.

Джерело: IRNA, Fars News Agency, Al Arabiya, Javad Zarif

Фото: Fars News Agency