Невідомі вбили керівника Організації досліджень і інновацій Міноборони Ірану Мохсена Фахрізаде. Напад стався в місті Абсарді, що на сході від Тегерана.

В Ірані він займався дослідженнями у сфері ядерної фізики, повідомляє державний канал IRNA.

Читайте: Трамп хотів нанести удар по ядерному об’єкту в Ірані – NYT

Під Тегераном розстріляли ймовірного засновника ядерної програми Ірану / 3 фотографии

За даними Fars News Agency, на автомобіль Фахрізаде напали дві групи людей і розстріляли машину з двох сторін. В результаті нападу було вбито від трьох до чотирьох осіб.

Мохсена був доставлений у лікарню, де від поранень помер.

Фахрізаде був внесений до списку санкцій ООН, пише Al Arabiya. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху називав його причетним до розробки Іраном ядерної зброї.

Він очолював іранську програму Амад, яку Ізраїль та західні країни вважали створеною для виготовлення ядерної зброї.

У 2012 році в Ірані був убитий фізик Мустафа Рошан, який займався збагаченням урану.

На вбивство вже відреагував міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, виступивши зі звинуваченнями на адресу Ізраїлю.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int’l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020