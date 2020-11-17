Дональд Трамп обсуждал со своей администрацией возможную атаку на завод по обогащению урана в Иране.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четыре источника среди действующих и бывших американских чиновников.

— Обсуждение возможной атаки происходило в прошлый четверг, 12 ноября, после того, как международные инспекторы сообщили о значительном увеличении запасов ядерных материалов в Иране, — утверждает издание.

Причиной такого обсуждения стало активное наращивание запасов урана в Натанзе, которые уже в 12 раз превышают объемы, предусмотренные ядерной сделкой.

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По словам источников, действующий глава США предлагал рассмотреть варианты авиаудара или кибератаки на завод в Натанзе, но несколько человек отговорили Трампа от этого шага.

Советники президента заявили, что подобные действия могут привести к масштабному военному конфликту на Ближнем Востоке.

Санкции против Ирана

В сентябре государственный секретарь США Майк Помпео объявил о восстановлении санкций, наложенных против Ирана из-за наращивания ним ядерного потенциала и нарушения ядерной сделки.

По мнению Вашингтона, США могут вернуть ограничительные меры, несмотря на то, что ранее по собственному желанию вышли из сделки.