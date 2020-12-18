После заражения мужа Бриджит Макрон пошла на самоизоляцию

Первая леди Франции Бриджит Макрон пошла на самоизоляцию после того, как стало известно, что у французского президента Эммануэля Макрона подтвердили Covid-19.

У жены Макрона нет симптомов заболевания, однако она сдала тест на наличие коронавирусной инфекции. Его результат пока показывает отрицательный результат. В ближайшее время она сделает повторный тест.

Первая леди продолжит работать в режиме видеоконференций. Макрона также перешел на дистанционный режим работы.

Франция входит в пятерку стран с наибольшим количеством случаев коронавирусной инфекции, в стране в разное время 2,4 млн человек заразились коронавирусом.

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Кто из мировых лидеров переболел коронавирусом

Через неделю после того, как ВОЗ объявила пандемию, коронавирусом заболел князь Монако Альбер II. Он был на одном мероприятии с британским принцем Чарльзом, который потом также заболел.

Коронавирус перенос и британский премьер Борис Джонсон.

Еще одним мировым лидером, который инфицировался Covid-19, стал президент США Дональд Трамп. Также заболела и его жена Мелания Трамп. К слову, Трамп не раз демонстративно отказывался от ношения маски.

Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусной болезнью 23 октября. Он перед этим пребывал в Украине с официальным визитом.

Украинский президент Владимир Зеленский заболел Covid-19 9 ноября.