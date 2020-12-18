Після зараження чоловіка Бріджит Макрон пішла на самоізоляцію

Перша леді Франції Бріджит Макрон пішла на самоізоляцію після того, як стало відомо, що у французького президента Еммануеля Макрона підтвердили Covid-19.

У дружини Макрона немає симптомів захворювання, проте вона здала тест на наявність коронавірусної інфекції. Його результат поки що показує негативний результат. Найближчим часом вона зробить повторний тест.

Перша леді продовжить працювати у режимі відеоконференцій. Макрон також перейшов на дистанційний режим роботи.

Франція входить до п’ятірки країн із найбільшою кількістю випадків коронавірусної інфекції, у країні у різний час 2,4 млн людей інфікувалися коронавірусом.

Читайте: Президент Франції Еммануель Макрон заразився коронавірусом

Хто зі світових лідерів перехворів на коронавірус

Через тиждень після того, як ВООЗ оголосила пандемію, на коронавірус захворів князь Монако Альбер II. Він був на одному заході з британським принцом Чарльзом, який потім також захворів.

Коронавірус переніс і британський прем’єр Борис Джонсон.

Ще одним світовим лідером, який інфікувався Covid-19, став президент США Дональд Трамп. Також захворіла і його дружина Меланія Трамп. До слова, Трамп багато разів демонстративно відмовлявся від носіння маски.

Президент Польщі Анджей Дуда захворів коронавірусною хворобою 23 жовтня. Він перед цим перебував в Україні з офіційним візитом.

Український президент Володимир Зеленський захворів на Covid-19 9 листопада.