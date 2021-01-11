Представители Республиканской партии предполагают, что действующий президент США Дональд Трамп не будет учувствовать в гонке за пост главы страны в 2024 году.

Хотя ранее республиканец заявлял о намерении вновь побороться за это место, он вряд ли пойдет на такой шаг.

— Я думаю, что ничего не произойдет. Его не будет в 2024 году, — передает СМИ со ссылкой на его близкое окружение.

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Причиной того, что Трамп откажется от этой идеи, источники называют публикацию дополнительной финансовой документации, которая необходима при участии в выборах. Она сделает действующего главу уязвимым для продолжающихся уголовных, гражданских расследований и судебных исков.

Выборы в США

3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента страны. В гонке победил демократ Джо Байден, однако его оппонент, республиканец Дональд Трамп, отказался признавать эти результаты.

6 января, когда Конгресс США утверждал победу Байдена, Трамп вывел людей на протесты, которые закончились захватом Капитолия и кровопролитием.

Мир осудил действия Трампа. Его аккаунты в соцсетях заблокировали, а ему грозит импичмент. Подробнее о выборах в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: Politico