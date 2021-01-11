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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Трамп не братиме участі у наступних виборах президента США – ЗМІ

Представники Республіканської партії припускають, що чинний президент США Дональд Трамп не братиме участі у перегонах за пост очільника держави у 2024 році.

Хоча раніше республіканець заявляв про намір знову поборотися за це місце, він навряд піде на такий крок.

– Я думаю, що нічого не відбудеться. Його не буде у 2024 році, – передає ЗМІ з посиланням на його близьких колег.

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Причиною того, що Трамп відмовиться від цієї ідеї, джерела називають публікацію додаткової фінансової документації, яка необхідна для участі у виборах. Вона зробить чинного лідера вразливим для кримінальних, цивільних розслідувань і судових позовів, які триватимуть.

Вибори у США

3 листопада 2020 року у США відбулися вибори президента країни. У перегонах переміг демократ Джо Байден, проте його опонент, республіканець Дональд Трамп, відмовився визнавати ці результати.

6 січня, коли Конгрес США стверджував перемогу Байдена, Трамп вивів людей на протести, які закінчилися захопленням Капітолія і кровопролиттям.

Світ засудив дії Трампа. Його акаунти у соцмережах заблокували, а йому загрожує імпічмент. Детальніше про вибори у США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Politico

Фото: Dreamstime

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