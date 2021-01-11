Палата представителей США призовет Пенса устранить Трампа от власти — Пелоси

Палата представителей Вашингтона впервые объявит импичмент президенту Дональду Трампу, если вице-президент Майк Пенс не отстранит его.

Об этом заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

Пелоси сказала, что Палата представителей попытается принять резолюцию единогласно в понедельник утром, призывая Пенса и Кабинет Трампа применить 25-ю поправку и отстранить Трампа от должности.

Если резолюцию не примут единогласно, тогда меру вынесут на всеобщее голосование во вторник.

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Резолюция потребует от Пенса отреагировать в течение 24 часов, а в противном случае Палата представителей предпримет импичмент.

— Защищая нашу Конституцию и нашу демократию, мы будем действовать безотлагательно, потому что этот президент представляет неминуемую угрозу для обоих. С течением времени ужас продолжающегося нападения на нашу демократию, совершаемого этим президентом, усиливается, как и немедленная необходимость действий, — сказал Пелоси.

Демократы Палаты представителей быстро объединились вокруг резолюции об импичменте в дни после беспорядков в Капитолии, в результате которых погибли пять человек, в том числе офицер полиции Капитолия США.

Представители Демократической партии представят резолюцию об импичменте в понедельник, которая включает одну статью, обвиняющую Трампа в “подстрекательстве к восстанию”.