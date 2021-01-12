Импичмент Трампа: для чего в США снова запустили процедуру

Чуть больше, чем за неделю до инаугурации следующего президента США Джо Байдена, демократы снова начали процедуру импичмента действующего главы государства Дональда Трампа.

Все из-за штурма Капитолия, который совершили сторонники 45-го президента Соединенных Штатов.

Однако Трамп не так долго будет находиться на должности, поэтому запуск процедуры импичмента кажется по меньшей мере странным.

Так для чего же нужна вторая попытка импичмента действующего главы США?

Запуск импичмента

11 января в Палату представителей внесли проект резолюции Об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов, за особо тяжкие преступления и проступки, которая очень быстро набрала 218 подписей.

Документ имеет только одно обвинение в адрес президента — подстрекательство к мятежу. Своими высказываниями в СМИ он подвергал сомнениям деятельность институтов власти, чем поставил под угрозу безопасность США.

Фактически, Демократическая партия считает, что последние заявления Трампа привели к тому, что его сторонники штурмовали Капитолий с целью недопущения утверждения результатов выборов президента.

Рассмотрение вопроса в Палате представителей назначено на 13 января. Если во время заседания большинство отдаст свои голоса за импичмент президента, то в Сенате начнется суд. В противном случае Трамп будет оставаться на должности до 20 января.

В верхней палате Конгресса за отстранение главы государства должны высказаться две трети сенаторов, чтобы оно вступило в силу. Если голосование в Сенате будет неудачным, то Трамп будет оставаться на должности до инаугурации Байдена.

Однако сейчас трудно сказать, поддержат ли республиканцы инициативу демократов, даже несмотря на то, что на этот раз о сомнительных заявлениях президента США после выборов знают все, кто интересуется политической ситуацией в Соединенных Штатах.

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил, что вряд ли Конгресс сможет отстранить Трампа от выполнения обязанностей американского главы до 20 января.

— Согласно процедуре, процесс импичмента в Соединенных Штатах не может быть быстрым. В среднем в США он длится около трех месяцев и мы прекрасно понимаем, что до 20 января даже по ускоренной процедуре сделать это невозможно, — объясняет политолог.

Надежды и последствия

Конгрессмен от демократов Дэвид Чичиллине выразил надежду, что республиканцы поддержат инициативу по устранению Трампа, но мы увидели несколько иную ситуацию.

Представители Республиканской партии уже заблокировали резолюцию по применению 25-й поправки, которой Трампа могут отстранить от исполнения обязанностей, если вице-президент и большинство Администрации признают главу государства недееспособным.

Но если бы соответствующее обращение и поддержали, источники американских СМИ говорят о том, что вице-президент Майк Пенс не собирался начинать процедуру даже при наличии соответствующей резолюции.

Кроме того, Сенат вряд ли соберется на заседание раньше 19 января, ведь нет предпосылок для его проведения досрочно. Поэтому, даже если Палата представителей поддержит импичмент Трампа, то окончательное решение примут к инаугурации Байдена.

То есть не стоит надеяться, что даже при поддержке республиканцев Трампа отстранят от должности до 20 января. Однако это не означает, что действующий глава США не почувствует на себе последствий этого процесса.

— Цель инициативы связана с будущим Трампа как политика. В этом документе (проекте резолюции об импичменте, — Ред.) прописано, что Трампу нужно запретить любую должность — как прибыльную, так и почетную. Речь идет о том, чтобы он не смог, например, возглавить партию… Процесс не доведут до логического завершения, но документы и материалы в основе этого акта об импичменте могут использовать в судебных разбирательствах против нынешнего президента США, — считает Рейтерович.

Отчасти это совпадает с теми последствиями, которые могут постигнуть Трампа в случае объявления импичмента. Сенат также может проголосовать за отстранение от возможности занимать должности в федеральных службах. Вполне вероятно, что для Трампа это станет завершением политической карьеры.

Политолог Алексей Якубин также склоняется к мнению, что демократы не успеют завершить процедуру импичмента до 20 января. Но она все равно будет иметь последствия для действующего главы США.

— Демократы хотят сделать все, чтобы Трамп никогда не смог вернуться на выборные должности в США. Один из пунктов резолюции связан с тем, чтобы запретить ему участвовать в любых выборах, — говорит Якубин.

Кажется, что даже Республиканская партия начала понемногу понимать, что должна дистанцироваться от Трампа.

Отстранение от республиканцев

Конечно, такое поведение Трампа и вторая попытка импичмента (что происходит впервые в истории США) отражаются и на репутации республиканцев.

Еще несколько недель назад Трампа можно было рассматривать как потенциального кандидата от Республиканской партии на выборах в 2024 году, однако сейчас это выглядит как фантастика.

Безосновательные заявления о фальсификации выборов и штурм Капитолия все же повлияли на отношения главы государства с республиканцами. Но сейчас у них есть возможность устранить Трампа руками демократов.

— Это будут подавать как преследование со стороны нового президента и администрации, что Трампу не дают заниматься активной политической деятельностью и тому подобное. Но значительная часть республиканцев больше не будут за него заступаться. Несколько недель назад они бы активно защищали Трампа после завершения его каденции, если бы возникли определенные вопросы. После событий в Капитолии они этого не будут делать, поскольку значительная часть избирателей Республиканской партии не рассматривают Трампа как потенциального лидера, — высказывает мнение Рейтерович.

В то же время Якубин считает, что Республиканская партия была шокирована действиями президента, но сейчас понемногу отходит от этого состояния и начинает больше думать о будущем.

То есть значительного отстранения от Трампа не будет происходить.

— Республиканцы в Конгрессе, которых нельзя назвать главными “фанатами” Трампа, намекают, что не будут голосовать за проект резолюции (по импичменту, — Ред.). Они понимают, что нужно думать о своем политическом будущем… Значительное количество американских избирателей ориентировано на Трампа, соответственно республиканцы понимают, что при полной дискредитации действующего президента встанет вопрос: А как им дальше избираться?, — говорит политолог.

Поторговаться с Трампом

Сейчас в США можно увидеть очень поляризованную политическую ситуацию. Несмотря на то, что даже в партиях есть разные идеи и движения, их сторонники, в краткосрочной перспективе, вряд ли изменят о них мнение.

То же касается и Дональда Трампа. Даже несмотря на его последние действия и высказывания, значительной потери доверия сторонников не произойдет.

А это, в свою очередь, означает, что нечто на подобии штурма Капитолия может повториться и во время рассмотрения вопроса импичмента или инаугурации Байдена.

Однако Трамп все равно может мобилизовать сторонников, чтобы определенным образом дестабилизировать ситуацию. И здесь можно увидеть еще одну цель импичмента — поторговаться с президентом.

— Проект резолюции — попытка торговаться с Трампом. Сказать, что есть определенное влияние: ты пойми это и повлияй на своих сторонников. Я думаю, что это определенный информационный аспект, ведь Трампу тоже нужно думать, что будет после президентства, не увидит ли он обвинений, судебных исков и т. д., — рассказывает Якубин.

Кроме того, это частично отвлекает действующего президента и его сторонников от темы “фальсификации” выборов. Что также позволит Байдену спокойно перенять полномочия главы США и приступить к исполнению обязанностей.

Сейчас вторая попытка объявить импичмент Трампу — не более, чем уничтожение его на политической арене.

Главе США в последнюю неделю на должности необходимо позаботиться о том, чтобы уйти с высоко поднятой головой. Только тогда он может надеяться на хоть какое-то будущее в политике.