На сході Китаю за п’ять днів побудували лікарню для хворих на коронавірус. Медичний заклад налічує 1,5 тис. палат для пацієнтів, розмір кожної з них 18 м кв.

Будівництво пройшло у місті Наньгун провінції Хебей, де нещодавно зафіксували велику кількість інфікованих. У кожній кімнаті є безпровідний інтернет, ліжко, власний санвузол та обігрівач.

Загалом у місті планують побудувати ще шість подібних закладів для хворих на Covid-19.

Експерти ВООЗ прибули до Китаю

Співробітники Всесвітньої організації охорони здоров’я прибули до Китаю, щоб провести дослідження походження коронавірусу.

Експерти проведуть у країні чотири-п’ять місяців. Також вони хочуть спробувати відтворити картину того, як почалася пандемія. Детальніше про місію ВООЗ у Китаї читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Xinhua