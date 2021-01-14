Расследование началось: эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань

Утром 14 января миссия ВОЗ прибыла в Китай. Самолет приземлился в Ухане.

Группа экспертов встретили сотрудники в противовирусных защитных костюмах и машины скорой помощи.

Следующие две недели миссия в полном составе проведет на карантине, после чего начнется расследование.

Кроме природы происхождения коронавируса Covid-19, эксперты планируют воссоздать картину того, как началась эпидемия.

Официально о визите миссии ВОЗ власти Китая сообщили в понедельник, 11 января.

Сама же ВОЗ впервые объявила о планах посетить Ухань еще в декабре 2020 года. Китай почти полгода отказывался от предоставления возможности провести расследование.

Расследование происхождения Covid-19 ВОЗ продлится 4-5 месяцев.

Еще до объявления пандемии Covid-19 эксперты организации уверяли, что смертельный вирус передался от животных людям на так называемом влажном рынке, где можно было приобрести сырое мясо десятки видов экзотических животных.

По предварительной информации, вирус происходит от летучих мышей, но промежуточное животное-хозяин, передавшее его от летучих мышей человеку, до сих пор остается неизвестным.

Источник: CGTN

Фото: CGTN