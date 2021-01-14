В Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от Covid-19

В Норвегии умерли 23 человека, которых вакцинировали препаратом Pfizer и BioNTech.
Летальные случаи зафиксировали исключительно среди людей, старше 80 лет.
Об этом сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.
Специалисты уже изучили 13 летальных случаев. Согласного результатам экспертиз, побочные эффекты могли возникнуть у пожилых людей, страдающих серьезными заболеваниями.
— Обычные побочные действия, в частности лихорадка и тошнота, могли вызвать серьезные последствия, имеющихся у пожилых людей заболеваний, — говорит главный врач Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурд Хортемо.
Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, которые имеют серьезные заболевания.
В США врач умер через две недели после вакцинации
В Майами-Бич, штат Флорида, скончался 56-летний врач, который 18 декабря получил первую дозу вакцины Pfizer.
Вскоре после вакцинации анализы крови Майкла вызвали беспокойство у врачей, после чего он был госпитализирован в реанимацию.
Компетентные органы уже начали расследование, какую роль сыграла вакцина в его смерти.