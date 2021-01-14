В Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от Covid-19

В Майами-Бич, штат Флорида, скончался 56-летний врач, который 18 декабря получил первую дозу вакцины Pfizer.

Вскоре после вакцинации анализы крови Майкла вызвали беспокойство у врачей, после чего он был госпитализирован в реанимацию.

Компетентные органы уже начали расследование, какую роль сыграла вакцина в его смерти.