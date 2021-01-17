В Ізраїлі після щеплення вакциною від коронавірусу виробництва компанії Pfizer 13 громадян пережили легкий параліч обличчя, як побічний ефект.

Лікарі вважають, що на практиці кількість випадків із цим побічним ефектом захворювання вища.

– Принаймні 28 годин я ходив із паралічем обличчя. Я не можу сказати, що зараз усе повністю зникло, але, крім цього, у мене не було інших симптомів, – розповів журналістам один із вакцинованих.

Щодо приймання другої дози чоловік ще не визначився. Він додав, що не хоче, щоб люди уникали вакцинації, адже такі побічні ефекти рідкісні.

– Ніхто не знає, пов’язано це з вакциною чи ні. Ось чому я б утрималася від надання другої дози тому, хто страждав на параліч після першої дози, — сказала професорка Галя Рахав, директорка інфекційного відділення Медичного центру Шеба.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю заявили, що, звичайно, другу дозу слід вводити пацієнтам лише тоді, коли параліч мине.

Побічні ефекти від вакцини Pfizer

У Норвегії померли 23 людини, яких вакцинували препаратом Pfizer і BioNTech. Побічні ефекти могли виникнути у людей похилого віку, які страждають на серйозні захворювання.

Серед побічних ефектів, які зафіксували від вакцини Pfizer – лихоманка, нудота, алергічні реакції, які можуть спричинити серйозне ускладнення хронічних захворювань.

Джерело: The Jerusalem Post