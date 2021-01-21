В Вашингтоне 21 января состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. В торжествах приняли участие политики, общественные деятели и артисты.

Дресс-код во время церемонии был строгим, но это не помешало 79-летнему сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу удивить своим нарядом.

Политик пришел на церемонию в зимней парке и больших вязаных варежках, несмотря на теплую погоду в столице США (на термометрах в Вашингтоне было +5ºС, — Ред.).

Наряд Сандерса спровоцировал волну мемов и шуток в социальных сетях, но также повлек за собой немало восторженных и теплых отзывов.

Больше всего пользователи обратили внимание на снимок, во время которого Сандерс уныло наблюдает за церемонией в маске и перчатках, сидя на стуле.

— Некоторые из моих любимых наблюдений за Берни Сандесом сегодня.

Some of my favorite Bernie Sanders sightings today: pic.twitter.com/Pxta5BO7Uu — Seth Abramson (@SethAbramson) January 21, 2021

— Еще больше замечательных наблюдений за Берни Сандерсом в день инаугурации.

— Мемы с Берни Сандерсом — это лучшее из церемонии инаугурации. Спасибо интернету.

Los memes de Bernie Sanders fueron lo mejor de la ceremonia de inauguración en EU. Gracias internet. pic.twitter.com/M80MsWoK5I — Crudencia (@CarmenLDN) January 21, 2021

Интересно, что выбор варежек и парки был обдуманным. К примеру, варежки Сандерсу несколько лет назад подарила учительница из штата Вермонт Джен Эллис, которая давно вяжет, используя пряжу из старых свитеров и флис, созданный из переработанных пластиковых бутылок. Сенатор ценит этот подарок и часто их одевает.

Bernie’s mittens are made by Jen Ellis, a teacher from Essex Junction, Vt. She gave them to him 2+ years ago and was surprised when he began wearing them on the campaign trail. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece made from recycled plastic bottles. pic.twitter.com/ErLr29lY2t — Ruby Cramer (@rubycramer) January 20, 2021

Парка, в которой был одет Сандерс, марки Burton, которая специализируется на экипировке для сноубордистов, а также основана в Вермонте. В прошлом году сенатор уже надевал аналогичную куртку, что придало бренду популярности. В итоге его основатель Джейк Бертон выпустил лимитированную коллекцию курток в честь Сандерса в сотрудничестве с его сыном Дейвом.

На церемонию инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа Берни Сандерс тоже пришел в куртке от Burton.

На выборах президента США сенатор Сандерс был один из главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии, но проиграл в праймериз и отозвал свою кандидатуру.

20 января Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США. Вице-президентом стала Камала Харрис — первая женщина в истории Штатов на этом посту. Национальный гимн США во время церемонии исполнила певица Леди Гага. Также во время церемонии выступили кантри-исполнитель Гарт Брукс и поп-дива Дженнифер Лопес.