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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Сенатор Сандерс пришел на инаугурацию в варежках и стал мемом

В Вашингтоне 21 января состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. В торжествах приняли участие политики, общественные деятели и артисты.

Дресс-код во время церемонии был строгим, но это не помешало 79-летнему сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу удивить своим нарядом.

Политик пришел на церемонию в зимней парке и больших вязаных варежках, несмотря на теплую погоду в столице США (на термометрах в Вашингтоне было +5ºС, — Ред.).

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Наряд Сандерса спровоцировал волну мемов и шуток в социальных сетях, но также повлек за собой немало восторженных и теплых отзывов.

Больше всего пользователи обратили внимание на снимок, во время которого Сандерс уныло наблюдает за церемонией в маске и перчатках, сидя на стуле.

— Некоторые из моих любимых наблюдений за Берни Сандесом сегодня.

— Еще больше замечательных наблюдений за Берни Сандерсом в день инаугурации.

— Мемы с Берни Сандерсом — это лучшее из церемонии инаугурации. Спасибо интернету.

Интересно, что выбор варежек и парки был обдуманным. К примеру, варежки Сандерсу несколько лет назад подарила учительница из штата Вермонт Джен Эллис, которая давно вяжет, используя пряжу из старых свитеров и флис, созданный из переработанных пластиковых бутылок. Сенатор ценит этот подарок и часто их одевает.

Парка, в которой был одет Сандерс, марки Burton, которая специализируется на экипировке для сноубордистов, а также основана в Вермонте. В прошлом году сенатор уже надевал аналогичную куртку, что придало бренду популярности. В итоге его основатель Джейк Бертон выпустил лимитированную коллекцию курток в честь Сандерса в сотрудничестве с его сыном Дейвом.

На церемонию инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа Берни Сандерс тоже пришел в куртке от Burton.

На выборах президента США сенатор Сандерс был один из главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии, но проиграл в праймериз и отозвал свою кандидатуру.

20 января Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США. Вице-президентом стала Камала Харрис — первая женщина в истории Штатов на этом посту. Национальный гимн США во время церемонии исполнила певица Леди Гага. Также во время церемонии выступили кантри-исполнитель Гарт Брукс и поп-дива Дженнифер Лопес.

Фото: Getty Images

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