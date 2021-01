В Вашингтоне 21 января состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. В торжествах приняли участие политики, общественные деятели и артисты.

Дресс-код во время церемонии был строгим, но это не помешало 79-летнему сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу удивить своим нарядом.

Политик пришел на церемонию в зимней парке и больших вязаных варежках, несмотря на теплую погоду в столице США (на термометрах в Вашингтоне было +5ºС, — Ред.).

Наряд Сандерса спровоцировал волну мемов и шуток в социальных сетях, но также повлек за собой немало восторженных и теплых отзывов.

Больше всего пользователи обратили внимание на снимок, во время которого Сандерс уныло наблюдает за церемонией в маске и перчатках, сидя на стуле.

Интересно, что выбор варежек и парки был обдуманным. К примеру, варежки Сандерсу несколько лет назад подарила учительница из штата Вермонт Джен Эллис, которая давно вяжет, используя пряжу из старых свитеров и флис, созданный из переработанных пластиковых бутылок. Сенатор ценит этот подарок и часто их одевает.

Bernie’s mittens are made by Jen Ellis, a teacher from Essex Junction, Vt. She gave them to him 2+ years ago and was surprised when he began wearing them on the campaign trail. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece made from recycled plastic bottles. pic.twitter.com/ErLr29lY2t

— Ruby Cramer (@rubycramer) January 20, 2021