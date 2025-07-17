Украина получила 70 тыс. доз вакцины ПЕНТА-Hib для защиты детей от пяти инфекций

В Украину прибыли 70 тыс. доз вакцины ПЕНТА-Hib для бесплатной защиты детей от пяти опасных инфекций.

Программа вакцинации: что известно

Украина получила 70 тыс. доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib, которая защищает детей сразу от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа b (Hib).

Эти пять болезней особенно опасны для детей.

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Коклюш вызывает приступы кашля, которые могут привести к остановке дыхания у младенцев.

Дифтерия поражает дыхательные пути и сердце, может вызвать удушье.

Столбняк вызывает сильные судороги, которые могут быть смертельными.

Гепатит B в детском возрасте часто переходит в хроническую форму, поражая печень.

Hib-инфекция может вызвать менингит, пневмонию и другие тяжелые осложнения.

Чтобы получить прививку, родителям следует обратиться к своему семейному врачу или педиатру.

А затем найти пункты вакцинации в государственных больницах или частных медучреждениях, которые сотрудничают с НСЗУ.

Поставка вакцины является частью международной поддержки, которую Украина получает в рамках сотрудничества с Gavi, the Vaccine Alliance.

Закупку и доставку осуществляет UNICEF Ukraine, а распределение по регионам координирует Центр общественного здоровья Украины.

Специалисты Минздрава напоминают, что все вакцины, предусмотренные Национальным календарем профилактических прививок, имеются в Украине и являются бесплатными.

Источник : Минздрав

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