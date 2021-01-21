У Вашингтоні 21 січня відбулася церемонія інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. В урочистостях взяли участь політики, громадські діячі та артисти.

Дрес-код під час події був строгим, але це не завадило 79-річному сенатору від штату Вермонт Берні Сандерсу здивувати своїм вбранням.

Політик прийшов на церемонію у зимовій парці та великих в’язаних рукавицях, попри теплу погоду у столиці США (на термометрах у Вашингтоні було +5ºС, – Ред.).

Вбрання Сандерса спровокувало хвилю мемів та жартів у соціальних мережах, але також спричинив чимало захоплених та теплих відгуків.

Найбільше користувачі звернули увагу на знімок, під час якого Сандерс понуро спостерігає за церемонією у масці та рукавицях, сидячи на стільці.

— Деякі із моїх улюблених спостережень за Берні Сандесом сьогодні.

Some of my favorite Bernie Sanders sightings today: pic.twitter.com/Pxta5BO7Uu — Seth Abramson (@SethAbramson) January 21, 2021

— Ще більше чудових спостережень за Берні Сандерсом у день інавгурації.

— Меми з Берні Сандерсом – це найкраще із церемонії інавгурації. Дякую інтернету.

Los memes de Bernie Sanders fueron lo mejor de la ceremonia de inauguración en EU. Gracias internet. pic.twitter.com/M80MsWoK5I — Crudencia (@CarmenLDN) January 21, 2021

Цікаво, що вибір рукавиць та парки був обдуманим. Приміром, рукавиці Сандерсу кілька років тому подарувала вчителька зі штату Вермонт Джен Елліс, яка давно в’яже, використовуючи пряжу зі старих светрів та фліс, що створений із перероблених пластикових пляшок. Сенатор цінує цей подарунок і часто їх одягає.

Bernie’s mittens are made by Jen Ellis, a teacher from Essex Junction, Vt. She gave them to him 2+ years ago and was surprised when he began wearing them on the campaign trail. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece made from recycled plastic bottles. pic.twitter.com/ErLr29lY2t — Ruby Cramer (@rubycramer) January 20, 2021

Парка, у якій був одягнений Сандерс, марки Burton, яка спеціалізується на екіпіруванні для сноубордистів, а також заснована у Вермонті. Минулоріч сенатор вже одягав аналогічну куртку, що додало бренду популярності. У підсумку його засновник Джейк Бертон випустив лімітовану колекцію курток на честь Сандерса у співпраці із його сином Дейвом.

На церемонію інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа Берні Сандерс теж прийшов у куртці від Burton.

На виборах президента США сенатор Сандерс був один із головних претендентів на роль кандидата від Демократичної партії, але програв у праймеріз та відкликав свою кандидатуру.

20 січня Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США. Віце-президентом стала Камала Гарріс — перша жінка в історії Штатів на цій посаді. Національний гімн США під час церемонії виконала співачка Леді Гага. Також під час церемонії виступили кантрі-виконавець Гарт Брукс та поп-діва Дженіфер Лопес.