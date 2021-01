У Вашингтоні 21 січня відбулася церемонія інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. В урочистостях взяли участь політики, громадські діячі та артисти.

Дрес-код під час події був строгим, але це не завадило 79-річному сенатору від штату Вермонт Берні Сандерсу здивувати своїм вбранням.

Політик прийшов на церемонію у зимовій парці та великих в’язаних рукавицях, попри теплу погоду у столиці США (на термометрах у Вашингтоні було +5ºС, – Ред.).

Вбрання Сандерса спровокувало хвилю мемів та жартів у соціальних мережах, але також спричинив чимало захоплених та теплих відгуків.

Найбільше користувачі звернули увагу на знімок, під час якого Сандерс понуро спостерігає за церемонією у масці та рукавицях, сидячи на стільці.

Цікаво, що вибір рукавиць та парки був обдуманим. Приміром, рукавиці Сандерсу кілька років тому подарувала вчителька зі штату Вермонт Джен Елліс, яка давно в’яже, використовуючи пряжу зі старих светрів та фліс, що створений із перероблених пластикових пляшок. Сенатор цінує цей подарунок і часто їх одягає.

Bernie’s mittens are made by Jen Ellis, a teacher from Essex Junction, Vt. She gave them to him 2+ years ago and was surprised when he began wearing them on the campaign trail. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece made from recycled plastic bottles. pic.twitter.com/ErLr29lY2t

— Ruby Cramer (@rubycramer) January 20, 2021