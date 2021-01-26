МВФ дав прогноз зростання економіки в 2021 році

Міжнародний валютний фонд дав прогноз зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. Це на на 0,3 в.п. вище жовтневого прогнозу.

Про це йшлося у доповіді Перспективи розвитку світової економіки за січень 2021 року.

Головний економіст МВФ Гіта Гопінат зазначила, що після серйозної рецесії у 2020 році прогнозується зростання економіки на 5,5% у 2021 році, а у 2022 році – на 4,2%.

– Це відображає позитивний ефект від успіху вакцини, який ми спостерігали до кінця минулого року, і додаткову політичну підтримку, яка була надана в деяких країнах. Але це було частково компенсовано відновленням поширення вірусу в декількох країнах і запровадженими заходами стримування, які чинять негативний вплив на економічну активність, – розповіла Гіта Гопінат.

Також вона наголосила, що оприлюднений прогноз характеризується значною невизначеністю, оскільки повільне поширення вакцин та мутації вірусу можуть погіршити результати.

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Співпраця з МВФ

Україна планує змінити формат співпраці з МВФ у 2023 році. Наразі Міжнародний валютний фонд надає кошти безпосередньо у бюджет для фінансування дефіциту.

За новою схемою, кошти надходитимуть на резерви Національного банку України або МВФ надаватиме гарантії щодо доступності грошей у разі надзвичайної ситуації.